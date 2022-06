Auxílio Emergencial com pagamentos de até R$ 3 mil em 2022; veja como consultar

O Auxílio Emergencial ainda está sendo pago em 2022, porém, não se trata de uma prorrogação do programa, mas sim de repasses retroativos para um público específico.

Nesse sentido, os pais solteiros chefes de família monoparental estão recebendo valores que complementam as parcelas duplas não recebidas entre abril e agosto de 2020.

Dessa forma, é possível receber uma cota única de até R$ 3 mil, conforme o período em que passou a ser beneficiário do Auxílio Emergencial. Veja as proporções:

Quem recebeu as 5 primeiras parcelas: R$ 3.000;

Quem passou a receber em maio: R$ 2.400;

Quem passou a receber em junho: R$ 1.800;

Quem passou a receber em julho: R$ 1.200;

Quem passou a receber em agosto: R$ 600.

Como saber se tenho direito?

A princípio, o cidadão poderá realizar a consulta para verificar se possui direito ao auxílio emergencial. Para isso, o beneficiário precisará ter em mãos os seguintes documentos:

CPF;

Nome completo;

Nome da mãe. Caso não saiba marque a opção “mãe desconhecida”; e

Data de nascimento.Contudo, é importante salientar que só receberão o benefício os pais solteiros que foram contemplados pelo Auxílio Emergencial em 2020. Além disso, é preciso comprovar que não possui cônjuge ou companheira(o) e que tem ao menos uma pessoa menor de 18 anos na família.

Auxílio emergencial

Enquanto parlamentares buscam o retorno do Auxílio Emergencial, a Caixa Econômica Federal dá andamento nos pagamentos da cota extra destinada aos pais solteiros chefes de família monoparental.

Dessa forma, eles estão sendo contemplados com um pagamento retroativo, referente as parcelas dobradas que não tiveram acesso em 2020. Desta forma, aqueles que receberam ao menos uma das cinco primeiras parcelas do auxílio no ano que os pagamentos iniciaram, têm direito ao benefício.

Por fim , para saber se terá direito aos repasses retroativos, a consulta já está liberada na Dataprev. Para isso, basta informar na página os seguintes dados: