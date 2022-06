Barras de ouro são apreendidas em compartimento secreto de avião

A ação aconteceu nesta terça-feira (28) durante operação de enfrentamento a crimes cometidos com o uso de aeronaves. O ouro estava escondido em um compartimento secreto do avião.

Segundo informado pela PF, a FAB identificou sobrevoando no espaço aéreo brasileiro, em Rondônia, uma aeronave sem plano de voo e determinou o pouso imediato. No interior do avião, os policiais federais encontraram os pacotes suspeitos.