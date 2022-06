Blog do Ton: O mais inadmissível dos ataques à Márcia é que eles vêm de “aliados”

Nada admissível esses ataques a Márcia Bittar. Foi a pré-candidata ao Senado que mais andou, cresceu nas pesquisas, fez um trabalho redondo de viabilização, reuniu forças políticas e não se via essa onda de “hate” todo.

Agora, com o passe chancelado rumo a vaga de vice, surgiram “haters” dos grotões. Muito estranho e nada normal. O pior é que eles vêm acompanhados de comentários que defendem outros nomes. Não precisava disso.

Esse grupo deve continuar conversando e ir unido para as urnas. Gladson não deve se render aos caprichos de quem quer vê-lo isolado, apenas para aproveitar-se de seu poder. Essa chapa está prestes a se tornar uma chapa única, consolidada, com todos contemplados e unidos. É assim que deve ser.

Solidariedade

Minha solidariedade à Márcia, que não merece esses ataques. Sua equipe deve ficar de olho e, caso isso fique ainda mais grave, tomar providências.

Jorge Moura

Jorge Moura, da turma do agro, desistiu de disputar as eleições. Declarou apoio a Gladson e Bolsonaro. São os pré-candidatos mais alinhados com suas premissas.

Minoru Kinpara

O ex-reitor da Ufac, Minoru Kinpara, está andando por todos os lados para viabilizar-se à Câmara. É um nome bom.

Jenilson Leite

De acordo com publicação do O Globo, o PSB negocia candidaturas em bloco com o PT e deve concentrar os recursos do fundo para eleger deputados. A pré-candidatura de Jenilson Leite no Acre ao Governo cresce.

889

É o número de empregos gerados no Acre, mês referência de maio.

Boca do Acre

Uma sessão na Câmara de Boca do Acre, aqui pertinho, terminou em porradaria. O vídeo circulou em redes e muita gente atribuiu às imagens a algum município do Acre. informação falsa.

Petecão

No atabaque e com direito a Montana cantando brega, um vídeo de Petecão viralizou nas redes sociais. Se Petecão já tem números que o fazem pensar em um segundo turno, esperem e verão esses números crescerem em campanha.

Orgulho

O ContilNet preparou um material especial sobre o Mês do Orgulho e o dia especial à essa data, a última terça-feira (28). Recomendo.

Progressistas

A situação do Progressistas está próxima de uma resolução. Os envolvidos discutem em Brasília o caminho.

Esquerda

Outra situação que caminha para um desfecho é a envolvendo o bloco da esquerda. Mesmo com a definição de Jenilson para o Governo e Jorge para o Senado, ainda tem o PSOL e Rede, que defendem as candidaturas de Nilson Euclides e Sanderson Moura.

Nilson Euclides e Sanderson Moura

Por falar nestas pré-candidaturas do PSOL, e que possuem o apoio da Rede, são dois nomes que enriquecem – e muito – o debate. É bom que o eleitor do Acre tenha tantas boas opções.

Interior

Um leitor deste espaço me procurou com alguns prints de publicações do Diário Oficial com uma virtual denúncia vinda de prefeitura do interior. Vou apurar.