Claudia Rodrigues tem pedido de casamento ignorado por Adriane

A atriz Claudia Rodrigues teve o seu pedido de casamento frustrado pela ex-empresária Adriane Bonato. De acordo com o atual empresário da humorista, Marcelo Calone, Rodrigues ainda não teve qualquer resposta após o pedido, que aconteceu na madrugada dessa terça-feira (7/6).

Ao jornal Extra, Calone contou que Claudia está frustrada e que Adriane precisa de um tempo para “digerir tudo isso”.

“Não tivemos sucesso e isso frustrou muito a Claudinha. Acredito até que vai precisar de um tempo para a Adriane também digerir tudo isso… Vamos ter que intermediar esta situação, não vai ter jeito. É complicado. De ex-empresária para futura companheira é algo que precisa de tempo mesmo. Claudia e Adriane precisam sentar e conversar muito. Ainda estamos na torcida para que tudo se acerte da melhor forma”, disse ele.

Calone ainda contou que Claudia ficou agitada após o vídeo se tornar público, e precisou ser levada para Curitiba, onde vai ficar ao lado da família.

“A Claudia estava bem agitada, sabe? Foi então que decidimos pela volta dela para Curitiba, para dar uma amenizada no estresse. A esclerose múltipla dá algumas limitações. Por isso, com ela é sempre tudo muito fracionado”, completou o empresário.

Entenda

Claudia Rodrigues utilizou o Instagram na madrugada de terça, no dia em que completa 52 anos, para assumir o romance com a sua ex-empresária, Adriane Bonato. Ao final de sua postagem, que veio em formato de vídeo, a atriz ainda aproveitou para pedir a amada em casamento.

“Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! E eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!”, se declarou Claudia, na legenda do vídeo.

“Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela para o resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!”, completou a atriz.