Colisão entre carro e moto deixa mulher em estado gravíssimo no PS de Rio Branco

A motociclista Yara Adriana Martins, 43 anos, ficou gravemente ferida após sofrer um acidente, na manhã deste domingo (26), na Estrada do São Francisco, na frente do Parque Vale do Açaí, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Yara trafegava em uma motocicleta de cor preta pela Estrada do São Francisco, quando acabou colidindo contra um carro. Com impacto, a motociclista foi arremessada e bateu fortemente com a cabeça no assalto e desmaiou.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos a vítima e encaminharam a mulher entubada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo um médico do Samu, a vítima sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi removida e o trânsito liberado.