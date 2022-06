Como o frango que você come aumentou 5 vezes de tamanho em 50 anos

A intenção era criar um frango com coxas e peitos enormes, com camadas e mais camadas de carne, capaz de alimentar uma família inteira por um custo mínimo.

Em 1946, no final da Segunda Guerra Mundial, o governo dos EUA se uniu a uma empresa para estabelecer um concurso que mudaria a avicultura industrial a nível mundial para sempre.

– Os perigos de lavar o frango antes de cozinhá-lo

– O segredo por trás dos ovos veganos

O Chicken of Tomorrow Contest (“Concurso Frango do Amanhã”, em tradução literal) convidou produtores e criadores de todo o país a desenvolver, por meio da seleção genética, um frango de corte capaz de crescer mais rápido e com a melhor qualidade de carne possível.

“Com a competição, eles queriam produzir aves que pudessem ganhar massa muscular rapidamente e serem abatidas cedo”, explica Richard Thomas, especialista em arqueologia de aves da Universidade de Leicester, no Reino Unido, à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.

Os EUA buscavam atender a alta demanda por proteína em decorrência do boom de natalidade na época. Além disso, a guerra havia causado um racionamento de carne vermelha, destinada a alimentar os soldados na linha de frente.

Leia mais em Época Negócios.