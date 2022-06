Concurso Receita Federal: o que falta para sair o edital?

Concurseiros estão ansiosos para publicação do próximo concurso Receita Federal, que já teve a realização do edital autorizada.

Estão previstas 699 vagas destinadas para os cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário, que seriam distribuídas da seguinte forma:

Auditor: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas

Publicação edital concurso Receita Federal

Após a autorização, o concurso Receita Federal aguarda a definição da banca organizadora, quem pela primeira vez, será uma empresa externa e não a ESAF (Escola de Administração Fazendária).

De acordo com o subsecretário de Gestão Corporativa da Receita Federal do Brasil, Juliano Neves, a banca escolhida deve ter estrutura para conduzir uma seleção a nível nacional.

Ele também comentou que análise de pesquisa de preços já foram iniciadas para definição da banca, mas o trâmite ainda segue em andamento.

Além disso, de acordo com a portaria Nº 5.348, que autorizou o certame, o edital deve ser publicado até o dia 13 de dezembro de 2022.

Importante lembrar que as provas objetivas serão realizadas, para Auditor e Analista, nos mesmos dias e horários, o que impede que um mesmo candidato se inscreva para mais de um cargo.

A medida foi tomada para que a Receita Federal consiga aproveitar aprovados em todas as vagas oferecidas no certame.

As avaliações também não devem ser realizadas no período eleitoral. A aposta de especialistas é de que ocorram as avaliações após as eleições, mas vale ressaltar que essa é apenas uma previsão.

O conteúdo programático do concurso também já está elaborado e revisado pelas assessorias técnicas das cinco subsecretarias da Receita.

Resumo concurso Receita Federal

Situação: AUTORIZADO

Vagas: 699 vagas

699 vagas Cargos: Auditor-Fiscal e Analista-Tributário

Auditor-Fiscal e Analista-Tributário Remuneração inicial: Analista-Tributário: R$ 11.684,39 (jan/2019, sem bônus); Auditor-Fiscal: R$ 21.029,09 (jan/2019, sem bônus).

Analista-Tributário: R$ 11.684,39 (jan/2019, sem bônus); Auditor-Fiscal: R$ 21.029,09 (jan/2019, sem bônus). Banca: a definir

a definir Escolaridade: nível superior

nível superior Link do último edital para auditor

Link do último edital para analista

O edital da Receita Federal já foi autorizado! Após tantos anos sem concurso, a sua oportunidade de passar no maior órgão fiscal finalmente apareceu. Serão 699 vagas com um salário de até R$ 21 mil.