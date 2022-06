Concurso Senado será realizado ainda este ano, diz diretora-geral

A diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombka, afirmou nesta quinta-feira, 23, que o novo concurso para o órgão será realizado ainda em 2022. A estimativa é que o edital com 19 vagas efetivas seja publicado no segundo semestre.

“Esse concurso que vamos realizar este ano vai dar condições para que os colegas possam ter mais material humano, para que pessoas novas possam exercer com ainda mais maestria (as funções)”, disse.

De acordo com a diretora-geral da Casa, o atual efetivo de policiais legislativos, por exemplo, é pequeno para suprir toda a demanda.

“Hoje em dia, com o número de policiais legislativos que nós temos, não só precisam trabalhar, como precisam fazer hora extra e precisam fazer missões fora. E com o número que temos isso está ficando muito difícil”.

O cargo de policial legislativo é um dos que será contemplado no próximo concurso Senado. O provimento de 19 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, foi autorizado em abril deste ano.

Todas as oportunidades serão para carreiras de nível superior, com salários de até R$34 mil. Veja quais cargos serão contemplados no concurso, o número de vagas, requisitos e salários:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas : 6

Requisitos : nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Analista legislativo

Vagas : 10 (sendo uma para cada uma das seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar; Engenharia do Trabalho; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações).

Requisitos : nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Advogado

Vagas : 1

Requisitos : Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Consultor Legislativo

Vagas : 2 (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo)

Requisitos : nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Concurso Senado inicia escolha da banca organizadora

Logo após a autorização, o Senado Federal iniciou os preparativos para publicação do edital. A escolha da banca organizadora, por exemplo, está em andamento.

Até o dia 28 de junho, instituições podem enviar propostas para ficarem à frente do novo concurso para o Senado Federal. A Casa realiza chamamento público para contratar uma instituição para viabilizar e aplicar as etapas do processo seletivo.

O Senado irá analisar os documentos e propostas encaminhadas para definir qual banca será contratada para organizar e operacionalizar o concurso público.

No último concurso Senado, aberto em 2012, a Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a escolhida. Ainda não há dados sobre quais bancas já enviaram propostas para organização do próximo processo.

Em 2019, um concurso para o Senado Federal chegou a ser autorizado, porém acabou suspenso. Na ocasião, oito bancas organizadoras estiveram na disputa para operacionalizar a seleção:

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe);

Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego;

Instituto AOCP;

Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC);

Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan);

Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social (Imais);

Fundação Getulio Vargas (FGV);

FUNRIO – Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ao Hospital Universitário Gaffrée e Guinle da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

O Cebraspe foi o indicado para ser contratado para aplicação das provas. No entanto, durante a pandemia da Covid-19, em 2020, os trâmites foram suspensos. A justificativa foi a contenção de gastos diante da situação epidemiológica.

Apenas em 2022, o processo foi retomado com uma nova autorização para o concurso para 19 vagas. Dessa vez, há previsão de vagas para consultor legislativo, por exemplo, que não tinha sido contemplado no aval de 2019.

Diante dos novos cargos e parâmetros, os preparativos internos para o concurso tiveram que ser reiniciados. O que inclui a escolha da banca organizadora.

Senado lança página oficial do novo concurso

O Senado Federal lançou uma página oficial para seu novo concurso público. O site traz as principais informações sobre a seleção, provas anteriores, documentos oficiais, material didático para estudo como livros para download gratuito, vídeo-aulas e cursos abertos à sociedade.

De acordo com o órgão, o conteúdo disponibilizado é somente um referencial para estudo. “Cabe ao candidato selecionar o material que considere mais adequado para sua preparação, visto que o site não determina o conteúdo das provas”, informou.

Há cursos e videoaulas, por exemplo, do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), que apresentam o passo a passo da criação de leis no Senado e na Câmara.

► Acesse a página oficial do concurso Senado 2022!