Criminosos roubam Rolex avaliado em 30 mil euros de jogador espanhol

Segundo o diário Las Provincias, Dani Olmo, meio-campista do RB Leipzig, que passa férias em Valencia, foi vítima de um assalto na rua nessa sexta-feira (17/6). De acordo com o diário, os assaltantes teriam aguardado o jogador espanhol na saída do cabelereiro e agredido o jogador já na via pública. Além disso, o Rolex do jogador avaliado em 30 mil euros foi levado pelos criminosos.

O irmão do jogador, que também estava com ele, teria tentado impedir a ação dos criminosos mas acabou sendo ferido na tentativa de travar os ladrões que fugiram num veículo. Mesmo sendo ferimentos leves, uma ambulancia foi chamada para prestar atendimento médico ao irmão de Dani Olmo. Dani Olmo está no RB Leipzig desde janeiro de 2020. Desde então foram 91 jogos, 16 gols e 18 assistencias pelos alemães. Na temporada 2021/22, Dani entrou em campo 30 vezes, marcando 4 gols e dando 5 passes para gol.