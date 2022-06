Cúpula das Américas: Bolsonaro chega aos EUA para encontro bilateral com Biden

O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou nesta quinta-feira (9) em Los Angeles, nos Estados Unidos, para encontro de líderes na Cúpula das Américas, que terá o tema: “Construindo um futuro sustentável, resiliente e equitativo”. Ainda hoje, o presidente brasileiro deve se encontrar, por volta das 19h (horário de Brasília), com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Esta é a primeira vez que Bolsonaro se reunirá oficialmente com Biden para debater agenda que envolve questões climáticas e transição energética.

Bolsonaro afirmou à CNN que espera uma maior aproximação com o governo norte-americano após a reunião.

“Eu espero da reunião uma reaproximação dos Estados Unidos com o Brasil. Que a gente possa se aproximar mais. Nunca tivemos problema com os Estados Unidos. O Brasil está aberto para conversar e ter relação com qualquer país”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro ainda disse que, da parte do governo brasileiro, há vários temas a serem abordados, como energia de transição (hidrogênio verde). Mas também destacou — sem revelar o tema — que vai tratar assuntos sigilosos.

Agenda de Bolsonaro nos EUA

Após chegada a Los Angeles, Bolsonaro participará de uma Sessão Plenária de Abertura da 9ª Cúpula das Américas, que acontecerá às 18 horas (horário de Brasília).

Mais tarde, o brasileiro se reunirá com o presidente dos Estados Unidos. O encontro deve ocorrer entre 19h15 e 19h50.