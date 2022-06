A turma do curso de Biomedicina da Uniasselvi em Sena Madureira promove seu primeiro arraial junino.

Com várias premiações e uma programação extensa, o evento acontece na sede da faculdade no município. A entrada individual é um “1kg de alimento”, e para os que desejarem mesas, a organização está vendendo no valor de R$ 40.

A quadrilha junina Farofa do Capeta é uma das atrações do evento, que também terá o Bonde do Kambas agitando os convidados.

Veja mais informações: