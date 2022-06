Dedé Santana se torna mendigo, passa fome e surpreende com reviravolta na vida: “A grana acabou”

Dedé Santana é um dos maiores nomes do humor no Brasil. Sua carreira chegou ao auge na década de 80 e parte dos anos 90. Sendo assim, o veterano era bastante conhecido pelo povo. Ele foi rejeitado pelos colegas por apoiar Bolsonaro.

Primeiramente, Dedé fez dupla com o Renato Aragão. Logo depois, ambos se juntaram a Mussum e Zacarias, criando Os Trapalhões.

Sendo assim, Dedé Santana virou protagonista de um fenômeno tanto da TV quanto do cinema. No entanto, nem tudo aconteceu de maneira rápida e tranquila. Para conseguir o que conseguiu, o amigo de Renato Aragão precisou ralar muito. Sua primeira profissão, por exemplo, acabou sendo como palhaço circense.

Ainda quando novo, Dedé Santana se mudou para o Rio de Janeiro nos anos de 1960 em busca de novas oportunidades. Com a mudança, o humorista quase não tinha nada e, por pouco, não acabou com a reserva em dinheiro que tinha. Todavia, o que possuía não era o suficiente para se manter. Dessa forma, por demorar a conquistar oportunidades, Dedé Santana se tornou mendigo, pois vivia na rua em situação precária.

No papo, o artista revelou que foi um funcionário de teatro que acabou o tirando da rua. “Eu achei que estava com muito dinheiro, mas a grana acabou. Aí comecei a dormir na praia, tomava cafezinho e tal. Aí fiz amizade com um cara que fazia a limpeza no teatro e ali eu contei minha história”, iniciou Dedé Santana.

“Eu comecei a ajudar ele e ele dividia a comida comigo. Foi quando eu pedi pra dormir no teatro”, declarou ele, em papo com o Flow Podcast. Dessa forma, o veterano detalhou como acabou crescendo na carreira. “Depois, ele foi me apresentar ao pessoal e comecei a entregar café, virei o office boy”, prosseguiu ele na entrevista.

Dedé Santana sofre reviravolta

“Um dia faltou o ator principal e eu disse que eu fazia aquele papel… Aí eu não parei mais, mas foi difícil. Eu estava passando fome. Estava tomando café com pão sem manteiga”, relatou.

Assim sendo, na sequência, Dedé Santana acabou conhecendo o eterno Didi e, em seguida, como dito inicialmente, se juntou a Mussum e Zacarias. Na sequência, o humorista conheceu Beto Carrero, formando uma grande amizade, emendando programas de sucesso na Globo e no canal do Silvio Santos.