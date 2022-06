Deputados querem que Governo convoque 250 ao invés de 153 aprovados no concurso dos Bombeiros

Aprovados no concurso do Corpo de Bombeiros ocupam o salão Marina Silva, na Assembleia Legislativa, para pedir o apoio dos deputados na convocação para o curso de formação.

Eles pedem que o governador Gladson Cameli (PP) realize a convocação de 250 profissionais e não 153, como está previsto no edital.

Os deputados se manifestaram favoráveis à demanda, incluindo a base. O líder do Governo, Pedro Longo, destacou que o último concurso dos Bombeiros demorou 10 anos e nesse período houve um desfalque muito grande e não quer que isso se repita.

Os deputados alegam que a previsão legal é de que haja 1.755 bombeiros no Estado, porém, a corporação conta, atualmente, com apenas 424 militares. Por isso, mesmo com os 153, estará longe de atingir o limite da lei.

“Toda semana, você tem bombeiros militares ou policiais militares indo para reserva remunerada. Este concurso foi feito baseado nas vacâncias. Da mesma forma que nós defendemos, naquela época, que para que se cumprisse a convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar, nas vacâncias que existiam no Corpo de Bombeiros, de usar essa classificação, se for o caso, para a Polícia Militar. Não existe mais cadastro de reserva na PM, fruto da luta desta Casa. É possível, sim. Já foi feito em outros tempos, as vagas existem”, disse Edvaldo Magalhães.