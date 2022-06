Descubra como a “superlua” desta terça-feira impactará o seu signo

No ciclo de energia plena, a lua cheia eleva a disposição física e mental, dá mais garra para ir atrás dos interesses e confiança para agir, embora também aumente a ansiedade e deixe as emoções mais intensas. Em harmonia com Saturno, o fenômeno promete um período produtivo na vida profissional e estimula a cooperação com quem convive e trabalha.

Porém, a Lua Cheia se estranha com Netuno entre a metade da manhã e início da tarde, alertando que será preciso manter a antena ligada para não cometer enganos, equívocos nem criar expectativas que não condizem com a realidade.

Será o momento de ter mais objetividade, senso prático e uma postura mais prudente para não se decepcionar.

À noite, a Lua Cheia se despede de Sagitário e começa a circular em Capricórnio às 19h30, sinal de que o astral deve ficar um pouco mais sério e contido nos relacionamentos. Por outro lado, o clima fica mais tranquilo e nenhum imprevisto tende a acontecer.