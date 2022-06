Discreto, Keanu Reeves faz rara aparição ao lado da namorada

O ator Keanu Reeves, de 57 anos, fez uma rara aparição ao lado da namorada Alexandra Grant. Foi a primeira vez, em três anos, que o casal foi visto junto. Os dois, que normalmente evitam holofotes, surgiram no tapete vermelho do MOCA Gala, no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Os pombinhos estão juntos desde 2019. Porém, são amigos há mais de uma década e já colaboraram em projetos, como os livros que o ator lançou em 2011 e 2016, Ode to Happiness e Shadows. Segundo o BuzzFeed, uma amiga de Alexandra confirmou que Keanu e ela já viviam um romance há alguns anos quando foram clicados no tapete vermelho pela primeira vez. Desde então, o casal não compartilhou muitas informações sobre o relacionamento com o público. O ator é conhecido por ser uma das celebridades mais enigmáticas e discretas de Hollywood.