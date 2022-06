Dupla é presa após tentar matar morador de rua que dormia com esposa no centro de Rio Branco

Os moradores de rua Paulo Mendonça da Silva, vulgo “Paulinho”, e outro homem identificado apenas como “Chimbica”, foram presos acusados de tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (21). A prisão aconteceu na rua Benjamin Constant, na região Central de Rio Branco.

Segunda informações da equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC), dos agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e dos Policiais Militares do 1° Batalhão, a dupla é acusada de tentar matar o também morador de rua, Marcos Paulo Alves Moreira, 32 anos, com um golpe de faca na noite desta terça-feira (21). O crime aconteceu na Rua Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco, bem próximo de onde os acusados da tentativa de homem foram presos.

Segunda a polícia, Marcos Paulo estava deitado dormindo com a esposa embaixo de quiosque em frente ao Fórum Barão do Rio Branco, quando “Paulinho” surpreendeu o casal e, de posse de uma faca, desferiu um golpe no abdômen de Marcos. Após a ação, o criminoso, que estava na companhia de “Chimbica”, acabou fugindo do local.

A esposa correu em via pública e pediu ajuda para os populares que ligaram para a Polícia e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado e, após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 1° Batalhão também foram acionados e estiveram no local, colheram as informações e características dos criminosos em seguida fizeram ronda pela região, conseguiram localizar os acusados, sendo um na mesma rua do crime e outro já próximo à Ponte Jucelino Kubitschek, conhecido popularmente como Ponte metálica.

Após as prisões, a esposa de Marcos Paulo reconheceu os acusados, que receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderam pelo crime de tentativa de homicídio.