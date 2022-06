Em meio a surto de SRAG, médicos decidem fazer greve no Acre

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) decidiu na noite desta sexta-feira (11), em assembleia geral, que os profissionais vão entrar em greve em todo Estado.

A paralisação deve iniciar no próximo dia 30 de junho, de acordo com o presidente do Sindmed, Guilherme Pulici, que confirmou a informação à reportagem do ContilNet.

“Queremos valorização profissional e o atendimento de todas as pautas que estamos exigindo há muitos anos”, disse o imunologista.

A paralisação de tempo indeterminado pela categoria comprometerá 30% do corpo de profissionais. Durante o período, apenas serviços essenciais serão mantidos.

O Sindmed segue em negociação com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Mais informações em breve.