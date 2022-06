Em posições distintas na tabela, Rio Branco e Humaitá fecham preparação

Na vice-liderança do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco embarcou na madrugada deste sábado (11) para a cidade de Manaus-AM, onde no domingo (12), às 14h (de Rio Branco), entra em campo para encarar o líder da chave, a equipe do Amazonas-AM.

O técnico estrelado Bruno Monteiro comandou na tarde dessa sexta-feira (10), no CT do José de Melo, os últimos ajustes no time (trabalho tático, seguido de bolas paradas) antes do embarque para a capital manauara. Os zagueiros Yago e Saulo, o lateral-direito Pêu e o atacante Marcos Bahia estão entregues ao departamento médico e não participaram da movimentação e, posteriormente, foram vetados para o jogo contra a Onça Pintada.

Dos quatro desfalques, dois foram titulares na última rodada: Yago e Pêu. Com os dois zagueiros entregues ao departamento médico, o volante Jackson pode formar a dupla de zaga com Santos. Já na lateral direita, as opções ficam por conta de Cássio e Marcão.

Bruno Monteiro de olho no adversário

A respeito do adversário deste final de semana, o técnico Bruno Monteiro elogiou a qualidade do Amazonas-AM, principalmente do meio para frente, onde o comandante estrelado citou os nomes de Diego Dolem, Rafael Tavares, Ítalo e Vitinho. Segundo Bruno, a ideia para a partida será a de não deixar o time amazonense na zona de conforto e, para isso, a ordem será pressionar a saída de bola para que ela não chegue com qualidade aos homens de frente da Onça Pintada, principalmente aos pés do artilheiro Rafael Tavares.

Humaitá terá Naldo e Psika contra o Trem-AP

Pressionado por uma vitória para continuar sonhando com uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D, a equipe do Humaitá, do técnico Álvaro Miguéis, segue confiante na possibilidade do time reagir dentro da competição. O próximo desafio do clube será em casa, no domingo (12), às 16h, no estádio Florestão, contra o Trem-AP.

Com cinco pontos ganhos e na penúltima posição na tabela de classificação do grupo 1, o técnico Álvaro Miguéis orientou na tarde dessa sexta-feira (10), no estádio Arena da Floresta, mais alguns ajustes na equipe porto acrense, principalmente no requisito finalizações. Segundo ele, o time tem criado boas oportunidades de gols, mas não tem concluído com sucesso.

Com o zagueiro Naldo e o meia Psika liberados, após cumprirem suspensão automática no empate sem gols, em Manaus-AM, contra o São Raimundo-AM, o técnico Álvaro Miguéis deve mandar a campo neste domingo o seguinte time para encarar a Locomotiva amapaense: Felipe; Maurício, Naldo, Douglas e Gilberto; André, Psika e Fernandinho; Felipinho, Igor Dias e Daniego.