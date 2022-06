Energisa adere ao Amazônia + 21 e reforça seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia

A Energisa Rondônia formalizou sua adesão ao Instituto Amazônia + 21, que é uma iniciativa criada com apoio da Federação das Indústrias de Rondônia (Fiero) e da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para promover negócios sustentáveis na Amazônia, conectar grandes empresas com empreendedores locais e articular projetos de inovação no Norte do país. A assinatura de adesão ao instituto foi feita no início deste mês pelo presidente da concessionária, André Theobald, e reflete mais uma iniciativa da Energisa em prol do desenvolvimento do estado. “Investimos na transformação da infraestrutura elétrica de Rondônia preparando o estado para o futuro, afinal, o acesso a uma energia abundante e de qualidade atrai empresas, movimenta a economia, gera empregos e renda. Estamos juntos do Instituto para trabalharmos em negócios inovadores em prol do desenvolvimento econômico e social da região”, declara.

A sustentabilidade também está presente como balizadora das ações da concessionária. Desde 2019, o Grupo Energisa desenvolve o maior programa de descarbonização do país, desativando termelétricas a óleo diesel e evitando a emissão de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Rondônia é líder dessa iniciativa já tendo 12 termelétricas desativadas.