Everton Cebolinha desembarca no Rio para assinar com o Flamengo e diz que ainda sonha com a Copa

Depois de realizar exames médicos em São Paulo na sexta-feira, Everton Cebolinha desembarcou no fim da manhã deste sábado no Rio de Janeiro para assinar contrato de cinco anos com o Flamengo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor Bruno Spindel recepcionaram o jogador no aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade.