Fieac comemora novo pacote de obras do governo e compras de fardamento escolar

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) sediou, no fim da tarde desta segunda-feira, 13 de junho, o lançamento do segundo pacote de obras do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC/GER) e a assinatura da ordem de serviço de entrega do fardamento escolar para alunos da rede pública estadual, por meio do programa de Compras Governamentais (Comprac).

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, detalhou que essa segunda etapa do PEC/GER proporcionará a contratação de reformas e manutenção de obras públicas de pequeno porte, de cerca de R$ 9 milhões, divididos em 32 projetos. “Além disso, estamos anunciando a contração de 15 ordens de serviço dentro do programa, com expectativa de destinar R$ 13 milhões em investimento na construção civil”, acrescentou.

Aberson Carvalho, secretário de Estado de Educação, fez o anúncio de 26 ordens de serviço para compra do kit de fardamento escolar, que totalizam mais de R$ 15 milhões em compras diretas de indústrias de confecções locais. “É um compromisso do governador Gladson Cameli. Todos os 144 mil alunos da rede de ensino estadual irão receber o fardamento, que é composto por duas camisas, short para estudantes do 1ª ao 5º ano, e short-saia ou calça para O Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Todo o material confeccionado por indústrias locais, visando geração de emprego e renda para a população acreana”, frisou o gestor.

Vice-presidente da FIEAC e presidente do Sindicato das Indústrias de Confecções e Correlatas do Estado do Acre (Sincon), Raimundinha Holanda celebrou o anúncio das compras do fardamento escolar e destacou a relevância da iniciativa para o setor. “É um fôlego importante para o nosso segmento. O Governo do Estado tem sido um parceiro da indústria acreana e só temos a agradecer por mais essa ação que será extremamente benéfica para a economia local”, pontuou.

Quem também demonstrou entusiasmo foi o presidente da FIEAC em exercício, João Paulo Pereira. Segundo ele, a segunda etapa de obras do PEC/GER e a compra do fardamento escolar irão movimentar diferentes setores da indústria. “É algo que impacta muito além dos dois segmentos diretamente contemplados. A construção civil, por exemplo, é o setor que reage mais rápido na nossa economia. As reivindicações do setor produtivo estão sendo atendidas pelo governo e isso nos deixa otimista e com boas perspectivas de dias melhores”, enfatizou o empresário.

Também prestigiaram o evento o presidente licenciado da FIEAC, José Adriano; os presidentes do Sinduscon, Carlos Afonso Cipriano; do Sinpal, José Luiz Felício; do SindSorvetes, Agacis Lima; os secretários de Estado Jonathan Donadoni (Casa Civil); Ricardo Brandão (Seplag); Cirleudo Alencar (Seinfra); Luiz Felipe (Sedur), além do senador Eduardo Veloso, o deputado José Bestene, entre outras autoridades políticas e empresariais.