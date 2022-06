Governo do Acre quer arrecadar mais de um bilhão e meio com ICMS em 2022

Um bilhão, quinhentos e noventa e cinco milhões e quinhentos e setenta e três mil reais. Essa é a meta do governador Gladson Cameli (PP) para arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) para o ano de 2022.

Segundo publicação no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (8), a meta está dividia em duas submetas: I – 46,31% da meta de arrecadação, no primeiro semestre; e 53,69% da meta de arrecadação, no segundo semestre.

Para a meta, estão sendo incluídos os juros e as multas decorrentes do imposto e excluídos os valores arrecadados na rubrica Dívida Ativa, mas a inclusão pode ser revista.