Homem dá golpe de R$ 25 mil pelo Tinder e deixa vítima com depressão

Além do prejuízo financeiro, o golpe afetou Lidiane emocionalmente. Ela viveu um relacionamento de dois meses com o suspeito ano passado, antes de perceber que era vítima de um crime.

Depois disso, ela foi diagnosticada com transtorno ansioso e depressivo, necessitando de tratamento psiquiátrico e psicológico, segundo laudo médico.

Falso amor

Lidiane conheceu Eduardo pelo aplicativo Tinder e marcaram de se encontrar em um bar de Goiânia. Ela até levou uma amiga por questão de segurança. No dia seguinte, ele a chamou para seu apartamento e começaram então a se relacionar.

Fotos e vídeos no processo criminal revelam uma aparente vida de casal dos dois. Em uma mensagem de WhatsApp, ele chegou a dizer que pediria ela em namoro.

No entanto, Eduardo propôs um negócio financeiro inusitado para Lidiane, que acabou aceitando. Ela vendeu o veículo Strada da mãe e deu parte do valor (R$ 25,2 mil) para o então companheiro comprar celulares modelo Iphone dos Estados Unidos, para revender no Brasil.

“Logo que passou o dinheiro, Eduardo já não passou o código de rastreamento que era para acompanhar a chegada da mercadoria”, contou a esteticista no boletim de ocorrência. Após a vítima cobrar o dinheiro, o suspeito bloqueou ela em todas as redes sociais.

“Vou te matar”

Em uma das ocasiões em que cobrou a devolução do dinheiro, Lidiane foi ameaçada de morte. Mensagens de WhatsApp anexadas no processo revelam esse crime.

“O matar você agora, vem aqui agora. Minha vida já está um inferno, eu vou fazer questão de matar você. (…). Vou dar um murro na sua cara”, escreveu o suspeito em mensagens.

