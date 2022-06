Homem furta dois vibradores para namorada em sex shop e vai preso

A PMSC informou ter sido acionada por volta das 13h. Conforme relato dos donos do estabelecimento, o suspeito entrou no comércio e chegou a escolher uma lingerie, mas a compra não foi aprovada pelo cartão de crédito. Ele continuou no local e pediu para então testar dois vibradores.

Enquanto a atendente foi buscar pilhas para ligar os objetos, o homem teria pegado os produtos e fugido, deixando um prejuízo de R$ 72. Leia mais no portal NSC Total.