Homem que degolou morador de Sena Madureira é capturado pela Polícia Civil

A morte do trabalhador braçal Cláudio Alberto Mauveira de Pinho, 44 anos, caminha para ser elucidada. Recentemente, por meio de um trabalho de investigação, a Polícia Civil prendeu o principal acusado na prática do homicídio que já se encontrava na cidade de Feijó. Trata-se de Adailson Pereira Magalhães.

Sua captura se deu pela PC de Feijó, entretanto, contou também com a participação dos investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira que repassaram as devidas informações a respeito do caso e do acusado.

O crime em questão ocorreu no dia 22 de junho, na região do Mucuripe, zona rural de Sena Madureira. Conforme informações, Cláudio Pinho tentou ajudar uma mulher que estava sendo agredida e acabou perdendo a vida. Ele foi degolado e enterrado em cova rasa, sendo encontrado posteriormente pelos moradores que acionaram a Polícia.

Após a captura, o acusado foi encaminhado para o presídio Moacir Prado, em Tarauacá, e se encontra a disposição da justiça.