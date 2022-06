Homem viaja 1.600 km para beijar mulher e fica plantado no aeroporto

Não satisfeito com a situação, ele retornou para casa e, em menos de um mês, realizou nova viagem para ver uma outra mulher. Sem sucesso. Pela segunda vez, foi deixado a ver navios, de acordo com o jornal britânico The Mirror.

Conforme relato do homem, a primeira jovem teria ficado em “silêncio” quando ele informou sobre a viagem. Na próxima vez, a outra mulher apenas cancelou a estadia dele com ela.

A história de Stevenson viralizou no TikTok, deixando muita gente comovida com a situação. “Tudo estava ótimo e eu voei de volta para a Espanha. É difícil namorar morando na Espanha, então estou disposto a me esforçar. Estávamos conversando todos os dias e desta vez voei de volta para a Inglaterra com o plano para me encontrar com ela e não recebi nada de volta”, lamentou.