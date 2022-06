Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Sacrifícios

Data estelar: Lua míngua em Touro

Quantos sacrifícios fizeste até aqui? E quantos sacrifícios se conjugam agora mesmo, em gerúndio? Os sacrifícios são as concessões que fazemos em nome de algo aparentemente maior do que a satisfação de nossos anseios, desejos e necessidades, em muitos casos sendo imprescindíveis, porque sem esses o cenário dos relacionamentos humanos seria selvagem demais e a vida como um todo se tornaria insuportável.

O sacrifício é sublime na mesma medida em que o executes com alegria no coração, ciente de ser essa a melhor coisa a fazer, porque se o sacrifício te encher o coração de tristeza e amargura, melhor seria que sacrificasses esse sacrifício hipócrita que, um dia, inevitável te conduzirá a cobrar com severidade, do mundo e das pessoas, por teres abdicado de teu prazer, e te sacrificado.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para você sentir a medida de segurança necessária a este momento, não é necessário lançar mão de nada que não esteja ao alcance, porque todos os ingredientes de sua segurança estão disponíveis, porém, esparsos por aí.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça do seu jeito, mas cuidando para não atropelar ninguém com esse movimento, porque não se trata disso, mas de fazer com que tudo seja concluído com a menor distorção possível. E atropelamentos são distorções.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você tiver a sensação de que seria melhor calar e conceder, não hesite, cale e conceda, porque este é um daqueles momentos em que é sábio fazer cara de panorama e se mimetizar na realidade, para nela se esconder.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Somos todos um, reza o provérbio, e não poderia haver afirmação mais verdadeira do que essa. Porém, apesar da realidade, continuamos insistindo em viver como se não houvesse nada parecido com essa unidade. Por que?

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A melhor maneira de lidar com as tensões é tentar encontrar uma saída criativa para o que as provoca. A criatividade, tanto quanto a harmonia também, são as saídas melhores para toda e qualquer situação. Em frente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nunca será suficiente, porque, ainda que você pretenda se acomodar, para evitar novas encrencas, a alma continuará ansiando por um futuro que se encontra indisponível agora, mas que chama à aventura da conquista.