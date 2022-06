Hospital confirma morte de jovem indígena em confronto contra polícia em MS

Segundo a Sejusp, 100 policiais, entre militares e federais, estão na área de conflito. No início da tarde desta sexta-feira, 12 policiais saíram de Campo Grande e foram levados até ao local de helicóptero. Veja o vídeo acima.

Assim que a aeronave chegou em Amambai, conforme informações do Coronel Ortali, o helicóptero foi atingido por disparos, o que teria provocado o segundo confronto, mais tenso que o primeiro no início do dia.

Segundo indígenas que estão no local do conflito, o segundo confronto foi mais intenso que o primeiro, com várias trocas de tiro.

“Os policiais chegaram no início da manhã. Primeiro veio o Batalhão de Choque e depois mais policiais aparecerem. Acreditamos que tenha uma pessoa desaparecida, não encontramos em nenhum lugar. As pessoas foram socorridas”, detalhou a testemunha.

Conflitos e tensão

De acordo com a polícia, a propriedade rural foi ocupada pelos indígenas Guarani Kaiowá ainda na quinta-feira (23). Já nesta sexta-feira (24), equipes do Batalhão de Choque foram enviadas à cidade. Durante o dia foram registradas dois conflitos, um no início do dia e outro à tarde.

Uma testemunha do conflito, ouvida pelo g1, relata momentos de tensão, mesmo após o conflito inicial. Segundo a pessoa, policiais do Batalhão de Choque estão em formação em frente à fazenda e disse que vários drones sobrevoam o local.

A fazenda onde o conflito ocorre pertence ao grupo VT Brasil. O g1 tentou contato com os proprietários da propriedade rural, mas não obteve retorno.

Local do conflito

O conflito ocorreu em um território ancestral para os indígenas, denominado de Guapoy, localizado em Amambai, no sul de Mato Grosso do Sul. Veja no mapa abaixo o local onde foi o conflito.