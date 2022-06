IBGE abre quase 90 vagas de emprego no Acre em processo seletivo; inscreva-se

Começam hoje 09 e vai até o dia 15 de junho, as inscrições para o processo seletivo complementar do IBGE. As vagas são para o cargo de recenseador que exige o nível fundamental completo e estão distribuídas em todas as unidades da Federação.

As 81 vagas disponíveis para o Acre, estão distribuídas entre os municípios: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Feijó, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem acessar o link: www.ibge.gov.br/pss-complementar e fazer a inscrição por meio do formulário virtual.