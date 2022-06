Idoso é encontrado morto dentro de carro parado em cima de calçada

Idoso, de 63 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (24), em trecho da avenida Prefeito Heráclito Diniz Figueiredo, no prolongamento da Ernesto Geisel, região do bairro Estrela do Sul, em Campo Grande (MS). A vítima estava dentro de um veículo de passeio parando em cima da calçada.