IFAC: inscrições para Processo Seletivo encerram nesta quinta

O Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Acre (IFAC) torna pública a reabertura das inscrições ao Processo Seletivo simplificado com vagas para professor substituto por tempo determinado na cidade de Tarauacá.

Conforme o mais recente documento, houve a reabertura para o preenchimento de uma vaga não preenchida na área de administração, para professor de ensino básico, técnico e tecnológico, com graduação em administração, para atuar no campus de Tarauacá.

Os candidatos interessados em concorrer devem ter no mínimo 18 anos de idade, possuir nível de escolaridade necessária a função e ter nacionalidade brasileira ou portuguesa.

A carga horária será de 40 horas com remuneração em vencimento dependendo do nível de escolaridade do candidato, variando de R$ 3.130,85 se o nível for de graduação, podendo chegar a R$ 5.831,21 se o candidato possuir doutorado.



Para se inscrever, os candidatos devem realizar sua inscrição exclusivamente por email, com envio da documentação para o endereço eletrônico [email protected] no período de 8 e 9 de junho de 2022.

O Processo Seletivo terá como método de avaliação uma única fase: prova de títulos. Serão analisados a experiência profissional, títulos acadêmicos e cursos extracurriculares do candidato, onde haverá uma soma de pontos, podendo chegar no máximo até 100 pontos.

Vale ressaltar que anteriormente o edital contava ainda com vagas para as áreas de Inglês e Informática.

O Processo Seletivo terá validade de um ano, podendo ser prorrogável por igual período. Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

