Influencer é enganada, assina documento e tem bens levados pelo marido

A influencer Yasmin Miranda (30), que possui mais de 300 mil seguidores apenas no Instagram, denuncia o seu ex-marido Bruno Leonardo Cavalcanti por ter lhe aplicado um golpe milionário. Em conversa com a coluna LeoDias, ela revelou que foi furtada e coagida, enquanto estava dopada por tomar vários remédios controlados devido à crise do pânico, a assinar um documento onde transferiu todos os seus bens para ele.

“Bruno nunca quis aparecer nas minhas redes sociais, sempre me proibiu de postar qualquer coisa dele, eu achava estranho, mas tinha de aceitar, é claro. Então, ele ficava por lá nos bastidores me ajudando na administração de minhas redes sociais e nas negociações com as marcas. Sofro há muito tempo de ansiedade e crise do pânico e me recordo de certo dia, dopada, ainda sobre efeito dos remédios que tomo, de ter sido levada a um escritório de advocacia para assinar um documento, o qual não li por confiar no Bruno, que era meu marido, mas ali já havia aberto mão de tudo (sem saber) o que angariamos na união estável”, contou a influenciadora à coluna.

Yasmin e Bruno moravam juntos há 6 anos e nas redes sociais ela sempre demonstrou ser uma jovem alegre e que fazia questão de compartilhar, não apenas os seus trabalhos publicitários, mas também a sua felicidade de estar crescendo enquanto profissional diariamente. Os vídeos onde conversava com os fãs eram constantes, mas desde o dia que descobriu ter sido enganada, tudo mudou.