Inscrições abertas para o primeiro dia de palestras da programação do Mês do Meio Ambiente

Como parte da programação do Mês do Meio Ambiente, o governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), abre as inscrições para as palestras que serão ministradas na próxima quarta-feira, 8, a partir das 8h.

As palestras serão online e irão abordar o Pioneirismo do Acre em iniciativas de Serviços Ambientais e Mercado de Carbono: Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) e Iniciativas em Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD); e Produtos e Serviços do Acre que promovem a Sustentabilidade Econômica e a Conservação da Biodiversidade.

As inscrições para obter certificação devem ser realizadas até o dia 7.

Voltada para os técnicos e servidores públicos, a primeira palestra abordará tópicos relevantes para os integrantes do Sisa e iniciativas REDD, que podem ser aplicadas no Estado. A palestra se inicia às 8h e será ministrada pela coordenadora do Earth Innovation Institute no Brasil, Mônica Julissa de Los Rios de Leal, que é bacharel em biologia e mestre em Ecologia e Gestão de Recursos Naturais pela Universidade Federal do Acre.

Nos últimos 10 anos, Mônica tem trabalhado no monitoramento do desmatamento e incêndios florestais no sudoeste da Amazônia. Entre os anos de 2008 e 2014, trabalhou para o governo do Acre no desenvolvimento e implementação de políticas públicas estaduais para mitigar as mudanças climáticas como o Plano Estadual de Prevenção e Controle do Desmatamento no estado e a lei que criou o Sisa do Acre, que inclui um Programa Jurisdicional de Carbono como estratégia para estabelecer um desenvolvimento de baixas emissões no nível subnacional.

Os interessados em participar desta palestra devem efetuar suas inscrições por meio do link https://forms.gle/Fdcn41MenMgHiHYA6.

A segunda palestra do dia, que tem início às 10h15 abordará os Produtos e Serviços do Acre que promovem a Sustentabilidade Econômica e a Conservação da Biodiversidade e será ministrada pela Diretora de Bioeconomia e Cadeias de Valor da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ), Tatiana Balzon.

Balzon é formada em Economia pela Ufac e trabalhou em diversas secretarias do governo estadual, como a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater) e a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), além de ter desempenhado a função de delegada Federal de Desenvolvimento Agrário do Acre pelo governo federal. Em 2011, Tatiana se mudou para Brasília para trabalhar com a GIZ, organização do governo alemão que trabalha em parceria com o governo brasileiro na agenda de desenvolvimento sustentável.

Os interessados em participar desta palestra devem efetuar suas inscrições por meio do link https://forms.gle/ZpN5e59vjqBbxHYu8.

O link de acesso às palestras, disponibilizado pela Ufac, será enviado para os participantes por e-mail após a realização das inscrições.