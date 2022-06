Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cirurgia após problemas financeiros

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola de A Grande Família, vai conseguir realizar uma cirurgia para tratar uma fístula na uretra. Ele passou por um longo período de espera para passar pela operação, e será internado na próxima segunda (4/7) ou terça-feira (5/7).

Ele contou à coluna Fábia Oliveira, do portal Em Off, que vai internar no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro:

“Eu tenho notícias de que semana que vem eu interno no Hospital Souza Aguiar [Rio de Janeiro] para a operação, deve ser segunda ou terça-feira. A coisa tá caminhando, mas eu vou precisar de ajuda durante uns três meses pra poder pagar minhas contas.”

Ele ainda disse que está esperando a operação desde janeiro. Vale lembrar que o ator anda relatando dificuldades financeiras, e chegou a pedir ajuda aos seguidores nas redes sociais.

“A contribuição tá indo, aos poucos mas tá indo. Eu vou ficar parado uns dois ou três meses, então eu preciso pagar aluguel, conta de luz, de água, essas coisas… Eu vou precisar da contribuição sempre. Podem doar através do meu Pix”, disse ele.