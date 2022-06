Margareth, Babado Novo e Araketu; Fernanda Hassem lança programação do CarnaVale

A coluna Douglas Richer já avisou em primeira mão que a cantora baiana Magareth Menezes está confirmada no carnaval fora de época no município de Brasileia, o CarnaVale.

Na manhã desta sexta-feira (10), a prefeita Fernanda Hassem realizou uma coletiva de imprensa para anunciar toda a programação do aniversário de 112 de Brasileia, que se inicia do dia 1 de julho e vai até dia 3. Acompanhada de autoridades, a Prefeita anunciou uma série de atividades que incluem: inauguração de ruas, hasteamento dos pavilhões, desfile cívico, corrida de ciclismo, inauguração da biblioteca – que estão incluídas na programação alusiva ao aniversário da cidade.

A coletiva aconteceu no Centro de Conveniência do Idoso, às 10h da manhã, reunindo imprensa e influencer’s do estado.

Nos dias 1, 2 e 3 de julho, Brasileia se transforma na cidade do axé music, Fernada Hassem traz três Margareth Menenzes, Babado Novo e Araketu para agitar o CarnaVale. Além das atrações nacionais, a prefeita anunciou a participação de DJ’s, bandas, Álamo Kario, Sandra Melo, Luan Lima, Arregaça-aê, Ferdinei Rios, Banda Perfil dentre outras. Esse ano a folia começa às 20 horas.

Fernanda também anunciou a participação do bloco “As Rolinhas do Coronel”, um fenômeno do tradicional carnaval, que esse ano ganha uma edição especial, “Bloco Rolinhas do Coronel Fora de Época”, que abrilhantará a festa no domingo, dia 3 de julho. O anúncio com as atrações já está no perfil oficial da Prefeitura de Brasileia. Confira!