Moisés Diniz diz que foi chamado de traidor e oportunista quando trocou o PCdoB pelo PP e posta foto ‘polêmica’

Não tem cor

O ex-deputado federal e ex-comunista, Moisés Diniz, atualmente no Solidariedade, foi às redes sociais nesta quinta-feira (2) para sair em defesa de uma reunião de políticos acreanos que tem dado o que falar. Para Diniz, “democracia não tem cor”.

Foto polêmica

A foto em questão foi tirada ontem pelo ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB). Ao lado dele, aparecem em uma mesa de restaurante os deputados estaduais Jenilson Leite (PSB), Edvaldo Magalhães (PCdoB), Jonas Lima (PT) e o ex-vice-governador César Messias (PSB), todos do campo da esquerda. A imagem foi, inclusive, motivo de muitas especulações.

Calado vence

“Não posso deixar de publicar esta foto. Todos são meus amigos, alguns muito queridos, mas, serve para uma resposta, depois de um ano e meio de silêncio. Quando me filiei ao PP, fui muito agredido por militantes de esquerda. Recebi nome de traidor, oportunista e outras baixarias. Como é bom ficar calado e deixar o tempo responder por nós: que o respeito é o melhor caminho da política e da vida. Meu respeito a essa reunião, alegre, que reúne dirigentes de esquerda e de direita. Isso é democracia! Só precisa que todos pratiquem”, diz Moisés no texto.

Jornada

Após um longo período no PCdoB, onde foi deputado estadual e federal, Moisés foi para o PP de Gladson Cameli após a derrota acachapante da FPA em 2018. Recentemente trocou o PP pelo Solidariedade, partido que é da base governista e que ele preside no Acre. Moisés é inclusive pré-candidato a deputado estadual pela sigla.

Burburinho

A foto fez tanto barulho nos bastidores da política acreana que já se cogitou até uma ampla aliança entre os partidos para a disputa que se avizinha. Cogitou-se até que o possível vice de Jenilson para a disputa do Governo pode ser o também deputado Jonas Lima.

Casual

Ao ContilNet, o deputado Edvaldo Magalhães disse que o encontro com Vagner Sales foi uma mera coincidência. “Foi um encontro ‘por acaso’. Estávamos ali numa reunião de almoço e o Vagner adentrou ao restaurante para retirar um pedido. O convidei a sentar. Conversamos. Num eventual segundo turno, nos juntaremos”.

Epitaciolândia

Na região do Alto Acre, mais especificamente em Epitaciolândia, o assunto do dia foi a solicitação do prefeito Sérgio Lopes (PSDB) para que o vice-prefeito, o Professor Soares, devolvesse o carro funcional. No documento em que o prefeito pede o carro de volta, ele alega que o veículo ficará a disposição da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, “considerando o interesse público nos serviços prestados pela secretaria”.

Justificativa

Em outro trecho do documento, o prefeito justifica o pedido dizendo que “o acervo patrimonial desta municipalidade atenderá aos serviços essenciais e contínuos prestados por esta instituição, não restando prejuízo ao vice-prefeito nos casos de substituição previstos em lei”.

Trocou a chave

Corre à boca miúda em Epitaciolândia que até a sala do vice-prefeito foi “confiscada”. Dizem que fechadura foi trocada na tarde de hoje e já tem outro servidor usando. Tentei contato com o vice para confirmar o boato, mas não obtive resposta.