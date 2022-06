Morre José Luna, o “Zé do Passatempo”, em Sena Madureira

Conhecido pelo apelido de Zé do Passatempo, o senamadureirense José Luna, foi a óbito nesta quinta-feira (16). A informação foi emitida pela página da Pizzaria Passatempo, empresa que José Luna trabalhou por quase 20 anos. O motivo da morte até o momento não foi divulgado.

Veja a nota na íntegra:

É com muito pesar que informamos o falecimento do nosso querido amigo José Luna, mais conhecido como Zé do Passatempo.

O Zé fez parte da nossa equipe por quase 20 anos, foi nosso pedreiro ainda na construção da nossa pizzaria e depois integrou nossa equipe de garçons.

Pedimos aos nossos amigos e clientes que incluam ele em suas orações e que Deus dê o conforto necessário a todos os seus familiares.