MPAC inspeciona atendimentos em unidades de saúde em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realizou ispensão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco e no Instituto Nacional De Traumatologia e Ortopedia (Into) do Acre com objetivo de verificar o atendimento a crianças diagnosticadas com síndrome respiratória.

A equipe responsável pela inspeção contou com a participação do procurador de Justiça Francisco Maia Guedes, coordenador do Centro de Apoio Operacional (Caop) de Defesa da Infância e Juventude, dos promotores de Justiça Ocimar Sales e Diana Soraia Pimentel e de representantes do Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC).

Além de inspecionar a estrutura das unidades, o MPAC também coletou informações referentes aos serviços de pediatria disponibilizados, os insumos da rede e a capacitação dos médicos que atuam na área.