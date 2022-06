Mumuzinho choca ao mandar indireta para Arthur Aguiar e Leo Dias no Encontro: “Pronto, falei”

O cantor Mumuzinho chocou com indireta para Arthur Aguiar durante o Encontro com Fátima Bernardes desta terça (14). Sobrou até para o jornalista Leo Dias. O ex-BBB por sua vez está com problema de saúde.

Ele enviou uma indireta inesperada no decorrer do Encontro que passou hoje (14) na Globo. Depois de se apresentar na atração, ele comentou que é quando os famosos se apresentam ao vivo que o talento transparece.

O público viu como indireta para Arthur Aguiar. “É o seguinte: hoje, as pessoas querem fazer sucesso de qualquer jeito e acha que o dinheiro compra o sucesso. Até compra, mas chega em um programa desse ao vivo, tem que mostrar, ou canta ou não canta. “Essa coisa de mentira, criar o cantor, não existe”, falou Mumuzinho supostamente para Arthur Aguiar. Além disso, terminou chamando o Leo Dias.

“Esse programa eu amo, a gente canta ao vivo e mostra se canta ou não canta. Pronto, falei”, detonou. Na internet, o povo opinou que o recado foi para o vencedor do BBB22. Isso porque em participação na atração recentemente, ele desafinou bastante ao cantar sua música Fora da Casinha, instante que fez sucesso nas redes sociais certamente.

Público opina sobre Arthur Aguiar

Mumuzinho mandando indireta para o Arthur Aguiar? Será gente? 👀👀 pic.twitter.com/6iV1tBRRAn — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) June 14, 2022

Veja o que o público disse. “O que a gente mais vê é gente sem talento cantando a anos e infelizmente fazendo sucesso e estando na mídia o tempo todo. Tem gosto pra tudo no mundo ué”, falou uma. “Nossa, mais direta não existe hahahahah Sonia Abrão ta se contorcendo nos estúdios a essas horas”, comentou outra sobre Arthur Aguiar dessa forma.

“Ainda mandou um LEO DIAS por ele ser amigo do flopado kkkk chupa”, declarou um terceiro. “Mas foi do nada assim? longe de mim defender o Arthur, mas foi desnecessário e desrespeitoso, independente de pra quem foi”, opinou mais uma.