Neymar é eliminado e Bruna Biancardi embolsa R$ 20 mil jogando pôquer

Neymar precisou gastar 10 mil dólares para se inscrever na competição, cerca de R$ 52 mil. Mas se no amor as coisas andam bem para o craque, no jogo a situação foi bem diferente e o atleta do time de Paris acabou caindo no torneio e sendo eliminado do campeonato. O casal registrou a participação no campeonato em suas redes sociais.

Já Bruna chegou em segundo lugar e faturou 4 mil dólares, cerca de R$ 20 mil reais. O casal passa férias em solo norte-americano após o fim da temporada na Europa e depois de o atacante disputar amistosos com a Seleção Brasileira.