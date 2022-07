No aniversário de 20 anos do penta, relembre a campanha Copa de 2002

Coadjuvante até então, Ronaldinho Gaúcho foi o nome do jogo em Shizuoka, no Japão: fez linda jogada e deu o passe para o primeiro gol, de Rivaldo, fez um golaço aos cinco do segundo tempo, encobrindo o goleiro Seaman (sem querer ou não, foi um golaço), e acabou expulso apenas sete minutos depois.

Ronaldo decidiu a partida com um gol no início do segundo tempo, mas a imagem de outro atacante é que ficou eternizada: nos minutos finais, Denílson foi cercado por quatro turcos na linha de fundo.

É PENTA!!! – 30/06 – Brasil 2 x 0 Alemanha