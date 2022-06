Onde curtir o fim de semana em Rio Branco? ContilNet te dá as melhores dicas

Com o final de semana chegando, muitas pessoas já começaram as saidinhas com os amigos ou com a família. Para ajudar você a encontrar uma opção de lazer do seu interesse, o ContilNet separa as melhores opções de teatro, bares, restaurantes e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

O grupo Teatro Candeeiro apresenta a peça Afluentes Acreanas, às 19h30, na Usina de Artes João Donato. O espetáculo será apresentado nos dias 15, 16, 17, 18 e 19 de junho. O ingresso pode ser adquirido através do Instagram do Teatro Candeeiro.

No sábado (18), a rede cinematográfica Cine Araújo, localizada no Via Verde Shopping, promove a Sessão Azul, adaptada para autistas, com o filme Lightyear. Os ingressos estarão disponíveis para compra na bilheteria e terminais de autoatendimento nos cinemas e através do site Ingresso.com e App a partir do dia 15 de junho.

No Recanto Food&Beer, neste sábado (18), acontece a Baladinha das Atléticas com torneio de bebida e 60 litros de gummy gratuito, com as atléticas Sensacionalista, Manipuladora e Imperial.

Nos dias 17, 18 e 19, na Usina de Arte João Donato, acontece o Acre Graffiti: “cores do futuro – sem recuar, sem cair, sem temer”.

A Prefeitura de Rio Branco realiza o XIV Circuito Junino de 2022 – 2ª etapa, nos dias 17, 18 e 19 na Praça da Revolução, das 18h às 23h.

No domingo (19), o Samaúma Yoga Shala promove um evento gratuito em alusão ao Dia Internacional do Yoga, no Horto Florestal. Confira.