Onze leilões judiciais estão previstos para a segunda quinzena de junho

Três leilões judiciais estão agendados para o próximo dia 17 das 1ª, 2ª Vara Cível e 1ª Vara da Fazenda Pública, todos de Rio Branco. Os itens disponíveis são: um terreno no Distrito Industrial, outro no Centro, uma casa no bairro Habitasa e um galpão no Parque Industrial.

Neste dia 20 são mais seis vendas públicas das 1ª, 3ª, 4ª, 5ª Vara Cível e 1ª Vara de Fazenda Pública, todas unidades da capital acreana e também da Vara Única de Porto Acre. No site da leiloeira já está aberto para lances de três lotes urbanos, uma casa, um carro, duas motos, uma chapa de mármore sintético, 12 metros de granito verde, um balcão de madeira e 60 armações de óculos.

Dois eventos ocorrem no dia 27, sendo possível arrematar bens provenientes de processos Vara Única de Xapuri e da Vara Cível de Epitaciolândia: uma minicentral de ar condicionado Split e um lote com máquinas de retífica, plaina e coluna. O último do mês de junho é da Vara Cível de Brasiléia e está previsto para o dia 30, com duas motos.