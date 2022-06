Petrobras anuncia aumento do preço da gasolina e do diesel

Assim, o reajuste da gasolina será de 5,18%, enquanto o do diesel chegará a 14,2%. A medida contraria o pedido do governo para que a Petrobras segurasse o preço dos combustíveis.

Em comunicado, a estatal ressaltou que o aumento foi feito 99 dias após a última mudança no preço da gasolina. No caso do diesel, o valor estava mantido por 84 dias, segundo a Petrobras.

“A companhia tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse imediato para os preços internos da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Esse posicionamento permitiu à Petrobras manter preços de GLP estáveis por até 152 dias; de diesel por até 84 dias; e de gasolina por até 99 dias”, diz a nota.

O Conselho Administrativo da Petrobras fez uma reunião emergencial na quinta-feira (16/6), durante o feriado, para tratar do aumento. O presidente do órgão, Márcio Weber, convocou o encontro para tentar dar um fim à crise que toma conta do assunto.

O fato de, segundo a Petrobras, os preços estarem abaixo do mercado internacional fez com que a decisão fosse tomada. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores e Combustíveis (Abicom), a defasagem em relação ao combustível no mercado externo é de até 18% no diesel e de 14% na gasolina.

Com o impasse entre as demandas do governo e do Congresso – que querem os preços mais baixos – e do mercado, que insiste na política de preço de paridade de importação (PPI), o conselho apostou no aumento.

Críticas

Antes do anúncio de novo aumento nos preços da gasolina e do diesel, o presidente Jair Bolsonaro (PL) escreveu, na manhã desta sexta-feira (17/6), que a Petrobras pode “mergulhar o Brasil num caos”. E citou a greve dos caminhoneiros em 2018, que provocou alta nos preços e desabastecimento.

Na live semanal de quinta-feira (16/6), Bolsonaro atacou ainda mais fortemente a estatal, seus diretores, acionistas minoritários e o reajuste no preço dos combustíveis.

“Espero que a Petrobras não queira aumentar o diesel e aumentar a gasolina nesses dias em que estamos negociando com o Parlamento, com tremenda boa vontade dos parlamentares”, afirmou o presidente, referindo-se ao corte de impostos sobre diesel e gasolina, que foi aprovado pelas duas Casas.

“A Petrobras está rachando de ganhar dinheiro. O diesel está lá em cima, em função de impostos e também em função do preço cobrado pelo Petrobras, que está rachando de ganhar dinheiro”, assinalou o mandatário do país.

O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira, também se manifestou contrário ao aumento por meio de suas redes sociais, na noite dessa quinta-feira (16/6). “Basta! Chegou a hora. A Petrobras não é de seus diretores. É do Brasil”, tuitou.