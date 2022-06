Polícia Civil prende dois por roubo e posse ilegal de arma de fogo em Rio Branco

Nas primeiras horas esta quarta-feira (8) a Polícia Civil do Estado do Acre prendeu N.F.S.N. de 22 anos e A.J.S.N. de 44 anos em cumprimento de 3 mandados sendo um de prisão preventiva e dois de Busca e Apreensão expedidos pela justiça em desfavor dos investigados no Loteamento Vila Maria, região do Distrito Industrial de Rio Branco.

As prisões foram efetuadas pela equipe da Delegacia Especializada de Combate a Crime de Roubos e Extorsões-DCORE que capturou o investigado N.F.S.N. de 22 anos, pela prática de crime de Roubo Majorado, por restrição de liberdade, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º, II, VI e Art. §2º-A, I, CP), ocorrido em 15 de março, por volta das 08h, nesta capital, ocasião em que foram subtraídos um veículo SAVEIRO, 02 (dois) aparelhos celulares e outros objetos avaliados em aproximadamente R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais).

Durante a incursão policial foi preso, em flagrante delito, A.J.S.N. de 44 anos de idade pela prática de posse ilegal de arma de fogo (Art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), e havia mandado de prisão em aberto por integrar organização criminosa o qual foi conduzido à Delegacia de Flagrante (DEFLA) para lavratura de auto de prisão em flagrante e para procedimento de praxe.

O delegado Geremias Oliveira, presidente das investigações, afirmou que as investigações continuarão com o escopo de identificar todos envolvidos e, após conclusão do Inquérito policial, este será encaminhado ao Poder Judiciário.