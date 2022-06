Por um fio, Humaitá encara o São Raimundo/RR, em Boa Vista-RR

Somando seis pontos ganhos e surgindo apenas na penúltima posição do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o campeão acreano, o Humaitá, encara na tarde deste sábado, às 18h (de Brasília), o São Raimundo/RR. O duelo será disputado no estádio Canarinho, em Boa Vista/RR, com arbitragem do baiano Josué Reis de Jesus Junior. Alex Sandro Quadros Thomé e Marcio Duarte dos Santos, ambos de Roraima, serão os assistentes.

O técnico Álvaro Miguéis terá duas baixas para a partida. O meia-atacante Igor Dias não seguiu com a delegação para reforçar a equipe do Humaitá na reta final do Campeonato Sub-20. Outra baixa será o meia-atacante Felipinho. O atleta não teve seu vínculo de trabalho renovado com o clube acreano para a sequência da competição nacional. Digão deve assumir o posto entre os titulares do Tourão.

Mesmo com situação delicadíssima na tabela de classificação, o técnico Álvaro Miguéis deixou claro na imprensa que, enquanto houver chances matemáticas de classificação, o Tourão irá buscá-la. “Temos cinco partidas para disputarmos e, se vencermos todas elas, poderemos sim garantir uma das vagas da chave”, comentou Miguéis.

Conforme divulgado pela diretoria do Tourão do Humaitá, 20 jogadores foram relacionados para a partida e a novidade é a presença do meia-atacante Charles Gomes e do atacante Victor Hugo. Os dois compõem o time sub-20 e pela primeira vez recebem oportunidade no time principal.

Por outro lado, o São Raimundo/RR terá o retorno do volante Gerson Belão. O atleta cumpriu suspensão automática na partida do último final de semana contra o Porto Velho/RO. O Mundão chega para a partida precisando da vitória. O clube é o quinto colocado na tabela de classificação. O time roraimense tem os mesmos 12 pontos do Trem-AP, mas perde vaga na composição do G-4 da chave no saldo de gols.

Veja os relacionados

Goleiros: Felipe Leineker e Marcão.

Zagueiros: Reginaldo, Vinícius Matos, Marcos Ruan e Douglas.

Laterais: Maurício (D) e Gilberto (E).

Volantes/meias: Geovani Silva, Mamude, André, Luiz Henrique, Charles Gomes, Isac e Fernandinho.

Atacantes: Daniego, Digão, Victor Hugo, Israel Breno e Vinícius.

Legenda: O meia-atacante Felipinho não teve seu contrato de trabalho renovado com o Tourão. Foto/Manoel Façanha