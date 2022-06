Prefeitura de Cruzeiro do Sul reconstrói Escola no Ramal 7

A prefeitura de Cruzeiro do Sul entregou, nesta sexta-feira, 3, pela manhã, o novo prédio da escola Padre Manoel da Nóbrega, localizada no ramal 7 do P.A. Santa Luzia, BR 364.

Embora a escola já existisse anteriormente, trata-se de uma reconstrução completa, ou seja, o novo prédio foi construído em outro local. São duas salas de aula para atender aos alunos da comunidade.

A preocupação da gestão tem sido buscar oferecer o mesmo padrão de qualidade das escolas urbanas, também na zona rural, como forma de valorização das famílias dos produtores rurais.

“É bom a gente ter uma escola nesse padrão, nunca tivemos isso antes. É ótimo para os alunos, é uma melhoria fantástica para nós e para os alunos, nossos filhos. A gestão está de parabéns pelo prefeito que chegou até nós, uma comunidade tão distante”, disse Eliana Nobrega, mãe de um aluno.

“Aqui temos uma escola totalmente nova, uma reconstrução. A comunidade está recebendo um patrimônio equipado com ventiladores, estamos colocando quadro com pincel, que é algo mais moderno, como forma de garantir o mesmo direito do aluno da zona urbana para zona rural. São mais de 150 mil em investimentos em uma escola que dá dignidade e ensino de qualidade para os alunos da zona rural”, disse o secretário municipal de educação Amarízio Saraiva.

“Este é um investimento na zona rural, uma antiga reivindicação dos moradores, pois a escola antiga não dava condições de ter uma educação de qualidade. Estamos entregando mobiliário, carteira, mesa, quadro, geladeira, fogão, bebedouro, poço artesiano… Tudo com o objetivo de proporcionar dignidade e educação de qualidade para os filhos da zona rural. Queremos oferecer na zona rural, tudo o que oferecemos na zona urbana como forma de valorizar o homem do campo”, disse o prefeito Zequinha Lima.

Veja a galeria de fotos: