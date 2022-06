PSG informa Neymar que não conta mais com o jogador

O atacante Neymar não está mais nos planos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Pelo menos é o que afirma o jornal espanhol El País desta terça-feira (28/6). Segundo a publicação, o clube francês já teria avisado o pai do jogador para procurar um outro clube.

Uma fonte próxima ao presidente do clube, Nasse Al-Khelaïfi teria confirmado que o camisa 10 não seguirá no time. A decisão teria ganhado força após a renovação com Kylian Mbappé. Na visão dos dirigentes do clube, Neymar não atenderia ao perfil que o clube busca no novo projeto que tem como base o atacante francês.

Mbappé teria mostrado um suposto descontentamento com a postura do brasileiro em alguns treinos e em sua rotina de recuperação durante suas lesões. O francês teria dito que nenhum jogador poderia estar acima do clube, em referencia a supostas regalias do jogador dentro do elenco.

Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2025. No entanto, uma extensão até 2027 poderia ocorrer por conta de cláusulas no contrato do camisa 10. O jogador tem a receber cerca de 200 milhões de euros ( mais de R$ 1 bilhão) até o fim desse vínculo. Para que a saída de Neymar seja viável, o clube parisiense estaria disposto a pagar parte do salário do jogador.

As incertezas que rondam a permanência do brasileiro em Paris já teriam despertado o interesse de alguns clubes ingleses, entre eles o Chelsea, que já demonstrou interesse por Neymar quando ele ainda era jogador do Santos.