“Quando as palavras assombram”: mestre em Letras, professora de Sena Madureira lança livro

Em um evento bastante prestigiado, ocorrido no auditório da Escola Municipal Messias Rodrigues, em Sena Madureira, a professora Mikelce Souza realizou oficialmente o lançamento do livro “Quando as palavras assombram”, de sua autoria. Com ideias inovadoras, a publicação visa dar suporte aos professores no sentido de criar mecanismos para melhorar, dentre outras coisas, a escrita dos alunos.

Esse é o segundo livro lançado por Mikelce Souza. O primeiro intitulado “Sombras na floresta” saiu do forno em 2018, sendo direcionado mais para os estudantes. “A minha experiência com ensino de língua Portuguesa na educação básica me motivou a muitas pesquisas sobre estratégia didática de leitura e produção textual. O livro é uma proposta de possibilidades e intervenções que podem ser unificadas para melhorar a escrita dos nossos alunos”, comentou.

De acordo com ela, em determinados momentos os professores enfrentam dificuldades para planejar e o livro “Quando as palavras assombram” ajudará a preencher essa lacuna. “A ideia é oferecer apoio ao trabalho do professor que unifique objetivo de ensino e conteúdos linguísticos textuais. Com isso, vai favorecer o protagonismo dos alunos por meio do uso das metodologias ativas, do lúdico. É um incentivo ao professor no sentido de conquistar, por exemplo, textos que articulem esse tão complexo jogo das palavras, de modo que possa seduzir o leitor”, disse ela.

Desde criança, Mikelce Souza sempre despertou o interesse para a leitura. “Desde criança sou fã de livros e sempre tive o sonho de fazer publicações próprias. Agradeço muito a todos os meus apoiadores e a minha família por tornar esse sonho realidade”, finalizou.

O livro “Quando as palavras assombram” está disponível nas lojas e livrarias virtuais, dentre as quais: Ponto frio, Amazon, Extra, Americanas e outras.

Mikelce Souza é professora do ensino fundamental vinculada ao Estado desde 1997. Ela é Mestre em Letras pelo programa Prof-Letras da Ufac, Pós-graduada em Língua Portuguesa e em coordenação pedagógica e graduada em Letras vernáculas pela Ufac.