Quarta onda da Covid-19 no AC; PM na UTI e investigação de concurso dos Bombeiros; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet preparou uma retrospectiva semanal completa para você, com informações das mais variadas categorias. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Blog do Ton: A intervenção do Ministério Público do Acre nas pesquisas para Governo e Senado

Os pré-candidatos ao Governo e Senado pelo Agir, David Hall e Dimas Sandas, compartilharam com o Blog do Ton a informação de que entraram com ação junto ao Ministério Público para que os institutos de pesquisas considerem seus nomes nas cadeiras onde concorrem. Um instituto de pesquisas já registrou, na última semana, uma pesquisa com os dois nomes. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Duarte diz que ação do MPF por inconstitucionalidade de lei do porte de arma é “inadmissível”

Com a notícia de que o Ministério Público Federal no Acre entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal (STF) pelas inconstitucionalidade nas leis 3941/22 e 3942/22 que autorizam porte de arma de fogo a atiradores desportivos e aos vigilantes de empresas de segurança privada, o deputado estadual Roberto Duarte, autor das leis, se manifestou. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Briga entre irmãos acaba com dois feridos a facadas e um morto a tiros no interior do Acre; sargento está entre as vítimas

Um homem identificado como Adelino Coelho Cunha e o 3° Sargento da Polícia Militar do Acre, Éberton Lunardi, ficaram feridos após serem esfaqueados na noite desta segunda-feira (30), no bairro Laranjal, no município de Xapuri, no interior do Acre. Na mesma ação, José Adalberto Coelho Cunha, de 57 anos, foi morto a tiros por uma guarnição da PM. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Após denúncia, MPAC vai investigar possíveis irregularidades no concurso dos Bombeiros

Após denúncias que apontam para um suposto favorecimento de candidatos nas etapas posteriores à prova escrita do concurso do Corpo de Bombeiros, o Ministério Público do Acre (MPAC) decidiu investigar as possíveis irregularidades. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Professor é assassinado na frente do filho e da esposa no AC após ter casa invadida

O professor de educação física Marcelo de Araújo Brígido, de 42 anos, que teve a casa invadida e foi ferido com 6 tiros na noite desta terça-feira (31), morreu no Centro Cirúrgico do pronto-socorro de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson se afasta do governo nesta quinta; entenda o que impede Rocha de assumir o cargo

O governador Gladson Cameli cumprirá agenda, entre os dias 4 e 8 de junho, em Genebra, na Suíça, e quem assume o governo até o dia 12 de junho será a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Gladson promulga lei que aproveita candidatos de concursos que estão fora do número de vagas

Depois que a base e oposição se uniram para derrubar o veto governamental ao Projeto de Lei Complementar n° 11/22, de autoria do deputado Roberto Duarte (Republicanos), que dispõe sobre o aproveitamento de candidatos habilitados além do número de vagas previstos nos editais em concursos no Estado, o governador Gladson Cameli promulgou a proposta. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Confira a lista de acreanos contemplados com CNH Social, de forma gratuita

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou nesta quinta-feira (2) a lista de acreanos que foram contemplados com a CNH SOCIAL – programa que habilita pessoas gratuitamente, criado pelo Governo do Estado do Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Thor Dantas alerta para chegada da possível 4ª onda da Covid-19 e aponta cuidados

O infectologista Thor Dantas usou o seu perfil nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), para emitir um alerta sobre uma possível 4ª onda da Covid-19. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Policia apreende drogas que saíram do AC para o Maranhão dentro de livros

A Polícia Civil do Maranhão, através da SENARC, com apoio da DENARC da Polícia Civil do Acre, prendeu em flagrante na tarde de hoje, 02/06/2022, duas pessoas logo após elas receberem uma encomenda que continha cerca de 500g de cocaína, 5kg de crack e 7,5kg de maconha escondidos no interior de livros. CONFIRA NA ÍNTEGRA.